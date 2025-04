Kirby viaggia in un mondo sfortunato nel nostro gameplay per Nintendo Switch 2 Edition

HQ

Il Nintendo Switch 2 Direct di ieri ha utilizzato molto del suo tempo per concentrarsi e affinare i giochi Nintendo Switch 1 esistenti (e in una certa misura Wii U...). Questo fa parte della retrocompatibilità della console successiva, che viene messa in mostra offrendo versioni aggiornate dei giochi attualmente disponibili, molti dei quali hanno contenuti aggiuntivi incorporati.

Un esempio di questo tipo è Kirby and the Forgotten Land, che a fine agosto, il 28 per la precisione, verrà arricchito con un elemento aggiuntivo noto come Star-Crossed World. Per quanto riguarda ciò che questo presenterà ai giocatori, ci è stato detto:

"Dopo che il mondo è stato colpito da un potente meteorite, Kirby deve usare le sue incredibili abilità, tra cui alcune nuovissime modalità Mouthful, per aprire un sentiero attraverso un territorio inesplorato in questa emozionante avventura."

C'è quindi molto da aspettarsi oltre a frame rate migliori e grafica migliorata. Ma come si configura tutto questo nella pratica? Abbiamo catturato un po' di filmati dal Nintendo Switch 2 Edition del gioco durante la nostra permanenza a Parigi per un evento di anteprima, che potete vedere voi stessi per intero qui sotto.