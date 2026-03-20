Kirsten Dunst si unisce al cast di A Minecraft Movie 2

HQ

Non è stata una grande sorpresa, considerando che il film aveva "Minecraft" nel titolo, ma A Minecraft Movie dell'anno scorso è stato un grande successo, e si è deciso presto che ci sarebbe stato un sequel. Ora sembra che praticamente tutto il lavoro di base sia già pronto, dato che il lancio è già in pieno svolgimento.

Deadline può ora riportare uno dei nuovi nomi che vedremo nel film ancora senza titolo: Kirsten Dunst. Non sappiamo ancora quale ruolo avrà, ma si unirà a Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge e Matt Berry, tutti confermati per il ritorno per il sequel.

Le riprese sono previste per iniziare già il mese prossimo, quindi speriamo di scoprire molto presto di più, non ultimo su come si chiamerà effettivamente il film.