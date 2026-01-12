Kit Harington: "Mi ha davvero fatto arrabbiare" che i fan abbiano chiesto un remake di Game of Thrones: Stagione 8

HQ

Pochi negherebbero che Game of Thrones fosse un'opera davvero potente di epopea fantasy, ma detto ciò, solo alcuni si esprimeranno contro l'affermazione che la qualità sia un po' calata man mano che la serie raggiungeva e superava i libri.

Come al solito, ci sono persone che esagerano, e il finale in particolare sembra aver davvero infastidito le persone. Tanto che furono avviate petizioni per far riscrivere il finale da sceneggiatori più competenti, che attirarono quasi due milioni di fan a firmare. Ovviamente, questo non accadrà mai, e ora Kit Harington - che interpretava Jon Snow - ha commentato la questione in un'intervista al New York Times, dicendo che "mi ha davvero fatto arrabbiare" e aggiungendo che è stato completamente idiota:

"Come osi? Scusa, è solo come mi sento. Penso che fosse un livello di idiozia che può arrivare solo dai social media."

Sei d'accordo con Harrington? Gli utenti dei social media stanno esagerando, e chi si comporta in questo modo può davvero essere chiamato fan? Qual è la tua opinione sulla questione?