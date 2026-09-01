Kit Harington non si aspetta di tornare nei panni di Dane Whitman della Marvel

Se guardi all'Universo Cinematografico Marvel, ci sono molti fili che devono ancora essere chiusi, e molti di questi sono stati creati da uno dei film più polarizzanti dell'MCU, ovvero Eternals. Dall'apparizione di Harry Styles nei panni del fratello di Thanos, all'apparizione di Arishem il Giudice, al gigantesco cadavere celestiale che sporge dalla Terra, all'introduzione e apparente abbandono dei veri Eternals personaggi, ci sono anche tantissimi legami narrativi inesplorati che sembra non vedremo mai continuare.

E chiaramente questo ora si estende al ruolo di Dane Whitman interpretato da Kit Harington nell'MCU. Il personaggio è apparso in Eternals e non sembra che Marvel Studios abbia ulteriormente interesse a vederlo evolversi nel Cavaliere Nero armato di Lama d'Ebano, come ha rivelato Harington in un'intervista a Movieweb.

"Cioè, mi piacerebbe molto. Non credo ci sia alcun piano per farlo. Odio dirtelo, ma penso che sia un personaggio malvagio. C'è una parte di lui che... tutta quella storia di Ebony Blade, dove più uccide, peggio diventa, più diventa dipendente. Penso che sia una parabola fantastica sulla dipendenza

E penso che sia uno che inizia bene e poi va male. Penso che sia fantastico. Ma vedremo. Non so se c'è un piano."

Quindi chiaramente è un altro personaggio che la Marvel metterà sotto il tappeto. Ti delude in qualche modo?