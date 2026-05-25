Kit Harington su Game of Thrones ultima stagione: "Quello che hanno fatto è stata la cosa giusta"

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Sembra esserci una certa tendenza: le recenti serie televisive di lunga durata non riescono a superare il traguardo e concludersi in modo soddisfacente. L'esempio più noto continua a essere Game of Thrones, che è passato dall'essere probabilmente la più grande serie TV di sempre a avere uno dei finali più polarizzanti e controversi, un evento di cui si parla ancora oggi e si discute.

A tal fine, durante un recente intervento al Motor City Comic Con, Kit Harington, noto per aver interpretato Jon Snow in Game of Thrones, ha condiviso le sue impressioni sull'ultima stagione di Game of Thrones e su come ciò che i creatori hanno realizzato alla fine sia stato "la cosa giusta" e qualcosa di cui si sente "molto sulla difensiva" e "lo farà sempre, in realtà."

Come riportato dal NME, Harington ha dichiarato: "Non è un processo da poco. È un processo incredibilmente complesso, lungo e intatto. E penso che le persone migliori a poterlo fare siano state quelle che ci hanno dato le prime sette stagioni, che l'hanno portata in TV, che hanno portato la cosa di George e in TV. E quindi la mia sensazione è che potrebbero esserci stati degli errori, perché tutti possiamo decidere se ci è piaciuto o no, cosa ci è piaciuto, cosa no.

"Non ho dubbi che quello che hanno fatto sia stato giusto perché sono loro che ce l'hanno portato. E in un certo senso rimango su questo. Mi sento molto sulla difensiva sia come serie che come stagione. E penso che lo farò sempre, in realtà."

Questo avviene anche dopo che Harington ha recentemente rivelato la sua frustrazione verso coloro che chiedono che venga rifatta l'ultima stagione di Game of Thrones.

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