Klaebo vince la quinta medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali nello sci di fondo a squadre a squadre

La Norvegia aggiunge un'altra medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali 2026: la 15ª medaglia d'oro, la 32ª assoluta e la quinta vinta da Johannes Høsflot Klæbo in questi Giochi, estendendo il record storico per il maggior numero di medaglie d'oro complessive ai Giochi Olimpici Invernali: il 29enne Klaebo ha vinto dieci medaglie d'oro nella sua carriera, cinque delle quali in questi Giochi. Il precedente record mondiale per più medaglie d'oro complessive era di otto, condiviso da tre norvegesi, un biatleta e due sciatori di fondo, come Klaebo.

La medaglia di mercoledì è arrivata nello sci di fondo libero a squadre a squadre, con Johannes Høsflot Klæbo ed Einar Hedegart a guidare la squadra. Klaebo avrà un'altra opportunità per vincere la medaglia d'oro e ottenere una storica vittoria completa, alla partenza in massa dei 50 km sabato 21 febbraio, penultimo giorno dei Giochi.

In modo sorprendente, USA e Italia hanno vinto rispettivamente medaglie d'argento e di bronzo, entrambi i paesi che hanno conquistato per la prima volta medaglie olimpiche in questa gara. È la dodicesima medaglia d'oro dell'Italia, la 25ª assoluta, e si posiziona seconda nella classifica medaglie (con nove ori), il miglior risultato di sempre per la nazione ospitante alle Olimpiadi invernali.