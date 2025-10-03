Knull tenterà di reclamare il suo trono nero da Hela a gennaio

HQ

Il 2025 non è stato il migliore degli anni per Knull, poiché l'eminente Marvel supercriminale si è visto togliere il trono nero nel recente numero di Venom, nientemeno che da un diverso potente supercriminale. Dopo essersi stancata di tormentare Thor, la dea asgardiana della morte Hela ha deciso di causare un sacco di problemi a Knull, intrappolando l'antagonista di Venom e rivendicando il suo posto di potere per sé.

Knull dovrà purtroppo festeggiare il nuovo anno nella gabbia di Hela, ma nel 2026 inizierà il suo sforzo per usurpare Hela e reclamare il suo trono, il tutto come parte di una nuova serie di fumetti che si estenderà su cinque numeri.

Conosciuta semplicemente come Knull (2026), la serie sarà scritta da Al Ewing e Tom Waltz, e sarà disegnata da Juanan Ramirez. Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questa storia, ci viene detto in un post sul blog:

"Indebolito dalla sua ultima morte, intrappolato dal nemico che non si sarebbe mai aspettato, il Dio del Vuoto attende ancora una volta in gabbia. Il suo rapitore pensa che Knull non abbia nulla con cui combattere, ma nelle mani di Knull nulla è un'arma. E c'è un'arma più grande là fuori, in attesa che il Re in Nero la prenda... e si vendicherà".

Marvel anticipa anche che lo scontro di Hela e Knull preparerà il "palcoscenico per una grande trama Marvel che esploderà il prossimo anno", il che significa che non vorrai perderti questa epopea in cinque parti Knull.