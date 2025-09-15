Kodak ha realizzato una nuova fotocamera che si adatta a un portachiavi

HQ

Cerchi un modo per scattare foto più retrò? Kodak potrebbe averti coperto, dato che il gigante della fotografia ha svelato un nuovo prodotto che è destinato a offrire proprio questo, pur essendo abbastanza piccolo da fungere anche da portachiavi.

È conosciuta come Charmera ed è una piccola fotocamera realizzata per essere una versione moderna della sua fotocamera originale del 1987. Si tratta di un piccolo gadget in grado di scattare foto e registrare video e, sulla scia della tendenza Labubu, c'è anche un elemento da collezione nel dispositivo, poiché ci sono sette varianti del Charmera che puoi acquistare, ma non saprai mai quale otterrai fino a quando non apri la scatola del design cieco.

Per quanto riguarda la tecnologia Charmera, è alimentata da un sensore di immagine CMOS da 1/4" e utilizza un obiettivo F2.4 da 35 mm. È ricaricabile tramite una connessione USB-C e dispone di una memoria che utilizza una scheda SD, il che significa che non devi preoccuparti di sviluppare le tue foto come alla fine degli anni '80.

Ogni Charmera costa circa $ 30 e apparentemente sono un grande successo in quanto sono già esauriti sul sito Web di Kodak.

Annuncio pubblicitario: