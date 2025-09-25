Koei Tecmo descrive in dettaglio il lavoro esaustivo svolto per il nuovo Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

È un po' divertente che oggi, il giorno in cui Konami lancia Silent Hill f, sia il giorno in cui Koei Tecmo coglie l'occasione per presentarci la prossima grande novità del genere horror e anche il futuro del franchise di Fatal Frame.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake è la revisione completa del classico di due decenni, Fatal Frame II. Il regista Makoto Shibata afferma che l'intero suono (che ora consente 7.1.4 canali) e la grafica sono stati aggiornati utilizzando l'attuale motore di Koei Tecmo.

Sono state aggiunte anche nuove opzioni alla telecamera con cui si sconfiggono i fantasmi (la meccanica principale del gioco, nel caso in cui non si abbia familiarità con la serie), come i filtri di zoom e messa a fuoco. Anche l'"immersione" del gioco è stata rivista, attingendo alla loro passata collaborazione con Team Ninja e, più specificamente, Hideniko Nakajima, che ha lavorato come secondo direttore agli ARPG dello studio.

Inoltre, per la prima volta le due sorelle protagoniste di Fatal Frame II saranno in grado di tenersi per mano, il che sembra una caratteristica insignificante, ma in termini narrativi aggiunge molta enfasi e profondità alla loro relazione e al loro ruolo nella storia del gioco. E per rendere l'esplorazione più fluida, sono stati aggiunti nuovi oggetti da collezione alla storia.

L'uscita è prevista per l'inizioFatal Frame II: Crimson Butterfly Remake del 2026 per PC, Xbox, PS5 e Nintendo Switch 2.