Koei Tecmo intende ancora quasi raddoppiare le dimensioni e avere 5.000 dipendenti

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Sebbene Koei Tecmo non sia grande quanto alcuni dei giganti giapponesi del gaming, l'azienda sta crescendo regolarmente in dimensioni, e apparentemente a un ritmo gestibile. In passato, ha reso chiaramente chiaro il suo obiettivo di raggiungere i 5.000 dipendenti e, nonostante le sfide dell'industria moderna del gaming e la frequenza dei licenziamenti in generale, questo obiettivo rimane valido.

Come confermato dal presidente e CEO Hisashi Koinuma in un'intervista a Famitsu (come notato da Automaton), è stato menzionato che Koei Tecmo ha recentemente superato i 3.000 dipendenti, circa 500 rispetto ai 2.500 che aveva nel 2024, mentre è stato esplicitamente sottolineato che l'obiettivo di raggiungere una "forza lavoro di 5.000" è ancora molto presente.

Questo obiettivo di espandere così aggressivamente la sua forza lavoro permetterà a Koei Tecmo di continuare ad espandere la sua gamma di titoli, con uno dei suoi giochi più importanti in arrivo che sarà Attack on Titan 3, sviluppato da Omega Force. Con altri 2.000 dipendenti disponibili, probabilmente dovremmo aspettarci di vedere altri progetti da parte di Dead or Alive, Atelier, Hyrule Warriors, Dynasty Warriors, Nioh, Samurai Warriors, Wo Long e altri franchise chiave di proprietà o realizzati dai vari studi interni della compagnia giapponese, inclusa una proprietà intellettuale non annunciata.