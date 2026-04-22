Koei Tecmo prevede grandi giochi finanziari dopo Nioh 3 e Pokopia

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Koei Tecmo, l'editore e creatore di videogiochi dietro ad alcuni dei grandi successi dell'anno finora, come Nioh 3 e Pokémon Pokopia, si aspetta un anno finanziario da record e ha adeguato le sue aspettative per l'anno fiscale che si conclude il 31 marzo 2026. L'azienda ora vanta un aumento del 16,1% negli utili operativi e un impressionante incremento del 50% rispetto al profitto ordinario.

L'aumento dell'utile operativo può essere attribuito almeno in parte al successo delle vendite dei giochi. Sono state vendute più di un milione di unità di Nioh 3, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake e Pokémon Pokopia ha venduto 2,2 milioni di copie in soli 4 giorni. Tuttavia, come osserva Automaton, le vendite nette di Koei Tecmo hanno in realtà subito un piccolo calo nell'ultimo anno finanziario, e il fattore trainante dietro il suo impressionante aumento di profitti deriva da altri fatti.

Lo sviluppatore e editore giapponese è noto per investimenti intelligenti e una solida gestione degli asset. Sfrutta gran parte del suo capitale attraverso azioni e altri asset finanziari, in particolare investendo recentemente nel settore tecnologico. Questi investimenti generarono profitti molto maggiori per Koei Tecmo, rendendolo apparentemente un meme tra i giocatori giapponesi.

Ci aspettiamo presto un riepilogo completo dei dati finanziari di Koei Tecmo, quindi tenete gli occhi aperti.