Koei Tecmo riporta che Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sarà in mostra per la prima volta al Tokyo Game Show 2025

All'inizio di questa mattina, abbiamo riportato la voce che ci sarebbe stato un nuovo Nintendo Direct a settembre, con alcune fonti che indicavano in particolare il 12. Ora queste voci sembrano essere rafforzate dal recente annuncio di Koei Tecmo, che ha svelato l'elenco dei giochi le cui demo saranno disponibili per i partecipanti al Tokyo Game Show 2025.

Il salone giapponese dei videogiochi si terrà a Chiba dal 25 al 28 settembre e Koei Tecmo offrirà prove di Nioh 3 (presumibilmente una demo diversa da quella pubblica rilasciata qualche mese fa), Ninja Gaiden 4 e Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Questa sarà la prima volta che sia i partecipanti che la stampa avranno accesso al musical del franchise Nintendo.

Con un evento del genere, avrebbe senso avere anche un nuovo trailer per il gioco e informazioni su una data di uscita che, ad oggi, rimane un'incognita, anche se è ancora fissata per il 2025. Un Nintendo Direct pre-TGS sembra un'opzione plausibile ora, non è vero?

Non vedi l'ora di Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ?