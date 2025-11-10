Koenigsegg ha costruito e venduto 100 Jeskos

HQ

Il produttore svedese di hypercar Koenigsegg ha annunciato tramite i social media di aver completato e spedito 100 Jesko per 3 milioni di dollari ciascuna, a 100 fortunati proprietari di nuove auto. Ciò significa anche che ne ha ancora 25 da costruire prima che sia ovviamente il momento delle versioni speciali. La Jesko detiene alcuni record significativi in questo momento, tra cui essere l'auto più veloce del mondo da 0 a 400-0 km/h e l'essere la più veloce auto stradale di serie di tutti i tempi sul leggendario Laguna Seca Weathertech Raceway.

"100° Jesko fuori dalla linea - ne mancano 25! Grazie a tutto lo staff Koenigsegg per tutti gli sforzi e l'ottimo lavoro di squadra. Avanti e su!"