Koenigsegg ha due nuove hypercar in arrivo

Il costruttore svedese di hypercar Koenigsegg ha appena rilasciato l'impressionante versione speciale della Jesko che prende il nome dal vecchio cavallo da corsa del padre di Christian Von Koenigsegg, e ha battuto alcuni record sul giro, fin dall'inizio. La vita dopo la Spear di Koenigsegg Jesko Sadair conterrà non una nuova hypercar ma due, ha detto il CEO in una recente intervista con Carbuzz. A quanto pare ci sarà un modello Jesko più specializzato come la Spear e poi arriverà un modello nuovo di zecca basato su una nuova piattaforma, a quanto pare.

Christian von Koenigsegg:

"Quindi abbiamo un altro bel progetto omaggio che stiamo facendo e che presenteremo l'anno prossimo. E poi, dopo questo, abbiamo una nuova piattaforma, un'auto a motore centrale in uscita... probabilmente alla fine del prossimo anno".

Ci sono state voci prima della Jesko sul fatto che Koenigsegg mirasse a realizzare un modello di produzione più economico per competere con la 911 GT3, la McLaren 720S e la nuova Lamborghini Temerario. Forse il secondo modello di questo annuncio è quell'auto specifica? Il tempo lo dirà.