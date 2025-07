Koenigsegg presenta la sua ultima megacar, la Sadair's Spear

HQ

Durante il fine settimana, al Goodwood Festival of Speed nel Regno Unito, abbiamo avuto modo di vedere quante auto straordinarie sono state svelate e hanno corso lungo la famosa pista in salita. Uno di questi esempi è stato un modello nuovo di zecca del creatore di megacar Koenigsegg, che ha rivelato il passo successivo rispetto all'immensamente potente Jesko.

Conosciuta come Sadair's Spear, l'auto è chiamata così perché prende il nome dall'ultimo cavallo che il fondatore del padre fantino dell'azienda abbia mai cavalcato in una corsa. Sì, il padre del fondatore Christian von Koenigsegg, noto come Jesko von Koenigsegg, ha corso la sua ultima gara su un cavallo chiamato Sadair's Spear, da qui la convenzione di denominazione di questo prossimo veicolo, che afferma di concentrarsi al 100% sulle prestazioni in pista.

L'auto stessa è un mostro V8 biturbo da 5,0 litri che raggiunge una potenza massima di 1.625 CV. Si tratta di circa 25 CV in più rispetto alJesko raggiunto ed è sufficiente per offrire un'auto che può raggiungere gli 8.500 giri/min in soli 0,2 secondi e può, grazie al fatto di essere più leggera di circa 35 kg rispetto alJesko 、, aggirare ilGotland Ring svedese oltre un secondo più velocemente del suo predecessore.

Per quanto riguarda le altre prestazioni, ha una velocità massima di 360 km/h e costerà a tutti gli acquirenti interessati ben 3,3 milioni di sterline se decidessi di accaparrartene uno. Per dare un'occhiata all'auto in azione, vai qui per vederla conquistare la cronoscalata di Goodwood in 47,14 secondi, abbastanza per essere una delle sette auto più veloci in tutte le categorie durante l'intero fine settimana.

