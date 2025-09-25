Koenigsegg sta valutando la possibilità di costruire un'auto sportiva più economica

HQ

Chiunque voglia possedere una hypercar di Koenigsegg oggi, indipendentemente dal fatto che si tratti di Gemera, Regera o Jesko, deve sborsare circa 30 milioni di corone e poi fare la fila per quelli che attualmente ammontano a circa quattro anni prima che l'auto sia disponibile per il ritiro ad Ängelholm. Questo ovviamente significa che pochissime persone possono possedere una Koenigsegg e che il marchio automobilistico non viene mai veramente visto, sentito e notato sulle strade come i suoi concorrenti Ferrari o Lamborghini. Alla domanda se il fondatore e CEO Christian Von Koeniggsegg potrebbe prendere in considerazione l'idea di costruire un'auto a prezzi più ragionevoli in futuro, ha risposto in questo modo:

"Ci siamo dilettati con l'idea di aumentare il volume, rendendo le auto sportive più semplici e più accessibili".

Fonte: Carbuzz