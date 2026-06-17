Koenigsegg stabilisce un nuovo record di velocità per le auto di serie - ancora una volta

HQ

Sono passati solo un paio di mesi da quando il produttore svedese di hypercar Koenigsegg ha riconquistato il tanto ambito record da 0-400 chilometri orari, con la loro assolutamente folle Jesko Absolut.

E ora l'hanno fatto di nuovo. Secondo Top Gear, hanno battuto i propri record attraverso due benchmark; il quarto di miglio più veloce e il mezzo miglio in piedi più veloce (le misure ufficiali qui sono miglia britanniche, a quanto pare).

Il collaudatore Markus Lundh ha guidato la Jesko Absolut con un tempo di un quarto di miglio in 8,54 secondi, tagliando il traguardo a 305 chilometri e ora. La vettura ha poi proseguito fino a un'impressionante velocità di 373 chilometri orarie nella mezza miglia ferma, completando la corsa in soli 12,76 secondi.

La Jesko Absolut è stata progettata appositamente per la velocità in linea retta, quindi non sorprende. Forse Rimac cercherà di batterlo?