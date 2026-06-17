Koenigsegg stabilisce un nuovo record di velocità per le auto di serie - ancora una volta
Il Jesko lo fa di nuovo!
Sono passati solo un paio di mesi da quando il produttore svedese di hypercar Koenigsegg ha riconquistato il tanto ambito record da 0-400 chilometri orari, con la loro assolutamente folle Jesko Absolut.
E ora l'hanno fatto di nuovo. Secondo Top Gear, hanno battuto i propri record attraverso due benchmark; il quarto di miglio più veloce e il mezzo miglio in piedi più veloce (le misure ufficiali qui sono miglia britanniche, a quanto pare).
Il collaudatore Markus Lundh ha guidato la Jesko Absolut con un tempo di un quarto di miglio in 8,54 secondi, tagliando il traguardo a 305 chilometri e ora. La vettura ha poi proseguito fino a un'impressionante velocità di 373 chilometri orarie nella mezza miglia ferma, completando la corsa in soli 12,76 secondi.
La Jesko Absolut è stata progettata appositamente per la velocità in linea retta, quindi non sorprende. Forse Rimac cercherà di batterlo?