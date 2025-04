HQ

I videogiochi sono progettati per essere una forma di intrattenimento, ma possono anche raccontare storie emotive e incantevoli. La gente di Studio Tolima ha cercato di esplorare questo nella loro ultima avventura indie, Koira, una storia breve e artistica che segue uno spirito della foresta che si imbatte in un giovane cucciolo smarrito e si ritrova a diventare la figura guardiana di questa adorabile e pura creatura, guidandola verso la salvezza attraverso un mondo in preda agli orrori indotti dall'umanità. È una storia che esplora l'impatto ambientale e la crudeltà della natura umana attraverso opere d'arte disegnate a mano e una struttura di gioco molto semplice.

Guardando la narrazione per cominciare, Studio Tolima fa un ottimo lavoro nell'evocare emozioni dal giocatore con questa storia. È un po' Disney o Pixar in natura, con complessità limitate ma una salda presa sui fili chiave che tirano le corde del nostro cuore. Se non altro, The Wild Robot della DreamWorks è probabilmente uno dei migliori esempi recenti di questa storia, in quanto vede un protagonista insolito fare da mentore e proteggere una creatura indifesa, formando infine un forte legame lungo la strada, che viene messo alla prova quando alcune delle tendenze profondamente radicate del protagonista si insinuano, portando il personaggio in un viaggio per cambiare e migliorare se stesso. Ancora una volta, non si tratta affatto di esplorare in modo creativo nuovi territori, ma l'idea funziona, e in modo efficace.

HQ

Per quanto riguarda il gameplay, lo trovo più irregolare. Koira non è un gioco con molta profondità meccanica, infatti gran parte di esso ruota semplicemente attorno al movimento attraverso paesaggi colorati e all'interazione con gli extra opzionali. Pensa a Abzu, The Cub o anche Planet of Lana, altri tre giochi che tendono a scambiare la complessità meccanica con l'atmosfera e il fascino artistico. Ci sono momenti che aggiungono una piccola quantità di risoluzione di enigmi all'equazione, in genere circondando l'interazione con il mondo in modi molto minori e basilari per generare note musicali che possono essere utilizzate per risuonare con le statue degli spiriti, ma questi enigmi sono generalmente molto semplici e spesso li si affronta senza pensarci.

Annuncio pubblicitario:

L'altra area in cui Studio Tolima espande l'elemento di gioco è attraverso la furtività. Ci sono momenti in cui è necessario nascondersi tra i cespugli per sfuggire agli umani e ai cani da guardia, magari anche distraendoli lanciando un bastone contro un campanello a vento, tutto per continuare a progredire. Sebbene questi momenti funzionino fondamentalmente, va detto che Koira ha un po' di furtività instant-fail, e questi momenti sono senza dubbio alcuni dei periodi più deboli del gioco.

Il gameplay e la profondità meccanica sembrano un mezzo per raggiungere un fine in questo progetto, un modo per elevare leggermente la trama e la narrazione per tenere i fan sulle spine. Non è la parte più memorabile dell'esperienza in nessun senso, e spesso desidero di più in questo reparto, poiché francamente le possibilità opzionali di costruire un pupazzo di neve o giocare a nascondino con il cucciolo non sono sufficienti.

Annuncio pubblicitario:

Ma ecco il punto, il gameplay limitato lavora in tandem con la storia senza dialoghi (e persino senza testo) per creare un'esperienza emotiva e leggera che vuoi continuare a intaccare. Il ritmo è forte, e proprio quando ti senti troppo a tuo agio e inizi a sentirti sicuro e felice, il terrore o la tragedia colpiscono per scuotere le cose. Si passa dall'essere quasi meditativo e calmante all'essere spaventoso e al cardiopalma, e questo equilibrio funziona bene a favore del gioco e porta a un'esperienza memorabile e serrata di tre ore.

Altrimenti, l'ulteriore elemento forte che Koira ha a suo favore è nella sua direzione audiovisiva, poiché l'avventura è sbalorditiva, vibrante e animata con amore. L'estetica disegnata a mano gioca a favore del gioco e la colonna sonora e le complessità audio si aggiungono all'emozione in modo appropriato.

Alla fine della giornata, Koira raggiunge esattamente ciò che si prefigge di realizzare. Studio Tolima ha creato una storia emotivamente complessa e memorabile che si distingue per la sua regia narrativa e audiovisiva. Manca un po' dal punto di vista del gameplay, offrendo meccaniche che sembrano abusate o semplicemente non attirano del tutto il giocatore, ma per il resto, per una breve storia di due o quattro ore, Koira fa abbastanza per lasciare un'impressione duratura.