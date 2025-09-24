Kojima Productions collabora con Shimizu Seizaburo Shoten per la gamma di sake

HQ

Nell'ambito della recente celebrazione del 10° anniversario di Kojima Productions, il famoso sviluppatore giapponese guidato da Hideo Kojima ha rivelato una nuova collaborazione e partnership con il produttore di sake Shimizu Seizaburo Shoten.

La collaborazione vede la coppia collaborare per una linea di sake, basata sulla collezione di punta Shimizu Seizaburo Shoten nota come Zaku. Allo stato attuale, sono state rivelate due opzioni, entrambe rientranti nell'omonimo Zaku Ludens.

La prima opzione è conosciuta come Zaku Ludens Junmai Ginjo e la descrizione del sake spiega che "presenta un aroma fresco che ricorda le mele verdi e un'acidità croccante". È fatto con riso e koji di riso, ha una percentuale di alcol del 15%, è disponibile in bottiglie da 750 ml con inciso un logo Kojima Productions ' utilizzando la tecnica del katagami Ise del periodo Muromachi, E ogni bottiglia ha un prezzo di 4.400 yen.

La seconda opzione è nota come Zaku Ludens Hideo Kojima Signature Junmai Daiginjo ed è descritta come "meticolosamente realizzata utilizzando solo riso Yamada Nishiki coltivato nella prefettura di Mie e lucidato al 35%. Nel momento in cui senti un gusto diverso da tutti gli altri, ti lascia con un piacevole retrogusto." La bottiglia presenta un'opera d'arte che è stata progettata in collaborazione dal direttore artistico di Kojima Productions ' Yoji Shinkawa e ha un design ispirato all'inchiostro sumi, ha anche un volume di 750 ml, è fatto di riso e riso koji, ha una percentuale di alcol del 15%, e un prezzo molto più alto a 22.000 yen.

È possibile acquistare ogni bottiglia a partire da oggi.

