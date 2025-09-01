Kojima Productions festeggia 10 anni con l'evento per l'anniversario di "Beyond the Strand"

HQ

È difficile da credere, ma sono già passati dieci anni dalla fondazione di Kojima Productions. Naturalmente, l'eccentrico creatore e il suo team hanno in programma di festeggiare in grande stile il 23 settembre, solo due giorni prima dell'apertura del Tokyo Game Show. Un evento esclusivo si terrà a Roppongi Hills, con i biglietti che saranno presto in vendita al pubblico.

Lo studio promette apparizioni di ospiti e approfondimenti esclusivi sui progetti futuri. Anche se non puoi partecipare di persona, ci saranno opportunità per partecipare digitalmente tramite livestream. Dopo la separazione di alto profilo da Konami e la partnership con Sony, Kojima Productions si è affermata come una delle case di sviluppo più prestigiose nel mondo dei giochi.

Lo stesso Kojima ha recentemente parlato candidamente dell'invecchiamento e della malattia. Dopo aver compiuto 60 anni, ha rivelato seri problemi di salute passati che lo hanno costretto a riflettere sul tempo che gli rimane. Ha anche rivelato di aver lasciato una testimonianza di concetti di gioco da utilizzare se gli dovesse succedere qualcosa.

Intitolato Beyond the Strand, l'evento non solo celebrerà un decennio di indipendenza creativa, ma guarderà anche al futuro. Da OD a Physint e oltre, c'è molto di cui essere entusiasti.