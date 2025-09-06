Kojima Productions ha qualcosa in serbo per il Tokyo Game Show

HQ

In realtà mancano meno di tre settimane al Tokyo Game Show, dove, come al solito, tonnellate di giochi saranno presentati tra il 25 e il 28 settembre. La maggior parte dei principali editori e innumerevoli sviluppatori hanno confermato la loro partecipazione, e ora un gigante relativamente nuovo sembra suggerire che hanno qualcosa in cantiere.

Lo stesso Hideo Kojima ha postato il messaggio qui sotto su Bluesky, senza alcun contesto. Può ragionevolmente significare poco altro se non che Kojima Productions sarà presente in una certa misura, ma non sappiamo cosa mostreranno. Potrebbe essere che Death Stranding verrà rilasciato su più piattaforme (Switch 2 e Xbox sono candidati ovvi), ma teniamo le dita incrociate per vedere finalmente il prossimo gioco horror OD, che è stato sviluppato in collaborazione con Xbox Game Studios.

Certo, potrebbe anche essere qualcosa di completamente diverso. Cosa ne pensi e speri che riusciremo a vedere?