Kojima Productions: "La differenza tra PS4 e PS5 non è così grande"

Sembra molto probabile che abbiamo superato la metà di questa generazione di console e, secondo i documenti trapelati da Microsoft durante le trattative di Activision Blizzard, hanno rivelato che si aspettavano il rilascio di nuovo hardware nel 2028.

Eppure molti sostengono che questa generazione di Playstation 5 e Xbox Series X sia appena iniziata, con diversi giochi importanti ancora in fase di progettazione per funzionare su Playstation 4 e Xbox One. Ma forse è semplicemente che il divario di prestazioni non era così grande in questa generazione?

Almeno questo sembra essere il punto di vista del direttore tecnico di Kojima Productions, Akio Sakamoto, sulla questione. In un'intervista nell'ultimo numero di Edge Magazine (tramite GamesRadar), spiega che non c'è molta differenza tra PlayStation 4 e PlayStation 5:

"Il miglioramento più evidente da un punto di vista tecnologico è la riduzione dei tempi di caricamento, ma ad essere onesti la differenza tra i due sistemi hardware non è così grande. È più un caso che su PS5 ci siano modi più efficienti per arrivare a obiettivi simili".

Se vedremo mai lo stesso enorme salto di quando siamo passati da Super Nintendo a PlayStation o da PlayStation a Dreamcast è altamente incerto. Sarah Bond, dirigente di Xbox, ha dichiarato l'anno scorso che sono pronti a "offrire il più grande salto tecnico che si sia mai visto in una generazione di hardware", ma ora è il momento di passare dalle parole ai fatti, perché le prestazioni di alto livello non sono mai gratuite.

Cosa ne pensi delle opinioni di Akio Sakamoto?