Kojima: "Senza Super Mario, probabilmente non sarei stato in questa industria"

Quando si parla di sviluppatori di videogiochi giapponesi, probabilmente non c'è nessuno, nemmeno Shigeru Miyamoto, che sia conosciuto quanto Hideo Kojima - il cui studio di giochi porta persino il suo nome (Kojima Productions). Ma Miyamoto è comunque stato incredibilmente importante per Kojima, e senza di lui non è certo che saremmo mai riusciti a goderci giochi come Metal Gear o Death Stranding.

In un'intervista con Japanese Wired (tramite GamesRadar), afferma che è stato Super Mario Bros a spingerlo a scegliere una carriera come sviluppatore di videogiochi.

"[Io] l'ho suonato per un anno. Ero uno studente universitario. Ho saltato la scuola per giocare a casa. Senza Super Mario, probabilmente non sarei stato in questo settore. Sì. Ora però non posso davvero giocarci. È un gioco d'azione a scorrimento laterale. Mario va semplicemente da sinistra a destra. Fondamentalmente salta e basta.

Sembrava di essere in un'avventura. Quando l'ho visto, anche se era pixel art senza storia, ho pensato che questo mezzo un giorno avrebbe superato i film. Quella convinzione mi ha portato nell'industria dei videogiochi."

Qui in redazione, pensiamo sicuramente - contrariamente a Kojima - che la prima avventura di Mario regga ancora, anche dopo tutti questi anni. Tuttavia, questo aneddoto è solo uno dei tanti che mostrano quanto Super Mario Bros sia stato e sia incredibilmente importante.