Konami afferma che la beta Silent Hill f che sta girando è una truffa

Ci sono stati recenti sforzi da parte dei truffatori per cercare di cogliere i giocatori alla sprovvista inducendoli a prendere parte a beta che non esistono. Di recente, questo è successo per The Witcher 4, e ora sta accadendo anche per Silent Hill f.

Konami si è rivolta ai social media per affermare che qualsiasi forma di beta che si vede in giro è in realtà falsa e non una cosa ufficiale da parte dello sviluppatore in alcun modo. In sostanza, se lo vedi, non condividere le tue informazioni personali con esso, poiché è una truffa da parte di un truffatore.

Per coloro che desiderano sapere se una beta è ufficiale o meno, alcune buone regole da seguire includono il controllo delle fonti ufficiali per ulteriori informazioni, il controllo del nome e la garanzia che sia corretto e non una parodia o un account falso, e allo stesso modo tenere a mente a che tipo di gioco si riferisce. Ad esempio, i giochi per giocatore singolo come The Witcher 4 e Silent Hill f non tendono a ospitare beta troppo spesso, ma in ogni caso accadrà molto probabilmente poco prima del lancio effettivo del gioco, non con mesi di anticipo per Silent Hill f o anni prima quando si tratta di The Witcher 4.