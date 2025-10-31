Konami celebra i nuovi traguardi di vendita di Metal Gear e Silent Hill e si impegna a utilizzare "nuove tecnologie", come l'intelligenza artificiale

HQ

La pagina Principal Business aggiornata di Konami ci ha fornito alcune informazioni piuttosto interessanti sui dati di vendita dell'editore degli ultimi mesi. Ora possiamo vedere che i principali franchise per giocatore singolo dell'azienda come Metal Gear e Silent Hill hanno fatto grandi passi avanti in termini di vendite.

Secondo la pagina Principal Business sul sito di Konami, la serie Metal Gear è balzata a 65,1 milioni di unità vendute, il che segna un aumento di 1,8 milioni di unità dalla fine di giugno. Silent Hill si trova ora a 13 milioni di unità vendute, con un aumento di 1,3 milioni rispetto a giugno.

Questo potrebbe non essere il più grande successo di Konami, però, poiché nella sezione giochi per dispositivi mobili della pagina, vediamo che Yu-Gi-Oh! Master Duel ha ora 90 milioni di download cumulativi, 10 milioni in più rispetto a marzo. Anche eFootball sta facendo numeri seri, con 900 milioni di download cumulativi solo alla fine di settembre.

Quando si tratta di guardare al futuro, Konami non sta dicendo di no a nulla che possa essere considerato una nuova tecnologia. "Continueremo ad affrontare le sfide delle ultime innovazioni utilizzando nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI), le comunicazioni mobili di quinta e sesta generazione (5G/6G), la realtà virtuale e aumentata (VR/AR, ) i token non fungibili (NFT) e il metaverso", si legge in una dichiarazione sul suo sito.

L'uso dell'intelligenza artificiale può essere ancora controverso nei giochi, ma molte aziende si chiedono come e se questa nuova tecnologia possa aiutare a migliorare o accelerare i processi di sviluppo. Bisognerà vedere se l'attenzione di Konami sulle nuove tecnologie si scontrerà in qualche modo con un publisher che chiaramente vede ancora successo in vecchi franchise come Metal Gear, Silent Hill e Yu-Gi-Oh!