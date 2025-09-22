Konami chiede a quale Metal Gear dovrebbero dare il prossimo trattamento di remake

HQ

Dopo che sia Metal Gear che Konami erano stati praticamente assenti dal mondo dei giochi per un decennio, la serie ha fatto un grande ritorno il mese scorso con il sontuoso reMetal Gear Solid Δ: Snake Eater make. Questo è stato un colpo di genio che ha portato rapidamente a milioni di vendite e ha chiaramente stuzzicato l'appetito di Konami.

Ora, Metal Gear Network (grazie, Insider Gaming) ha riferito che Konami ha rivelato un sondaggio al Tokyo Game Show chiedendo cosa ne pensassimo delle azioni dell'azienda riguardo all'uscita del remake di Snake Eater... chiedendo anche : "Seleziona tutti i seguenti titoli della serie Metal Gear che vorresti vedere rifatti", completi di un intero elenco di classici di Snake:



Metal Gear



Metal Gear 2 Solid Snake



Metal Gear Solid



Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty



Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots



Metal Gear Solid: Peace Walker



Metal Gear Solid V: Ground Zeroes



Metal Gear Solid: V The Phantom Pain



Altri (con un campo vuoto per il testo)



In poche parole, sembrano davvero desiderosi di offrire di più di questo, e sembra probabile che tra qualche anno saremo in grado di goderci l'ennesimo fantastico remake dell'amata serie di Hideo Kojima.