Konami conferma la data di uscita di Eden's Zero per PC e console

Il mangano action-fantasy Eden's Zero, originariamente pubblicato nel 2018, riceverà ora un adattamento videoludico da Konami. Sapevamo che il titolo era in sviluppo da un po' di tempo, ma ci mancava la data di uscita, e ora finalmente abbiamo queste informazioni.

La stessa Konami ha pubblicato un blog sulla pagina Steam del gioco, informandoci che Eden's Zero, così come le versioni PS5 e Xbox Series, arriveranno il 15 luglio. Inoltre, Gematsu ha fornito dettagli sulle edizioni standard e Deluxe del gioco, come i bonus per il pre-ordine, con contenuti in-game.

Eden's Zero adatterà la storia dell'anime del giovane Shiki Granbell, un orfano cresciuto dai robot su Granbell, un pianeta desertico che un tempo era un parco a tema, in uno stile action-RPG, e fugge per esplorare l'universo con nuovi amici.

Pronto a lanciarti nell'esplorazione spaziale con Shiki in Eden's Zero a partire da luglio?