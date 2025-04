Konami è diventato uno dei datori di lavoro più popolari del Giappone

HQ

Konami ha fatto un ritorno inaspettato ed è emersa come uno dei datori di lavoro più ricercati del Giappone tra gli studenti universitari. Secondo un recente sondaggio di Nikkei e MyNavi, che ha coinvolto oltre 35.000 studenti, Konami è salita dal 31° al 10° posto nella lista dei datori di lavoro più popolari.

Un netto contrasto con il passato e un'inversione di tendenza che molto probabilmente può essere attribuita ai profitti record che Konami ha riportato. Questo, a sua volta, ha portato a un quarto anno consecutivo di aumenti degli stipendi base per i suoi dipendenti, con lo stipendio iniziale per un neolaureato che ora si attesta a 305.000 yen al mese.

Tra gli intervistati, la stabilità è stata citata come uno dei motivi principali per voler lavorare in Konami, così come il fatto che l'azienda è ora percepita come all'avanguardia nelle scoperte tecnologiche e nelle innovazioni nel settore. Anche altri giganti dei giochi come Bandai Namco, Sega e Nintendo sono nell'elenco, ma spicca la rapida ascesa di Konami.

Cosa ne pensi di Konami oggi, hai una visione più positiva dell'azienda rispetto a qualche anno fa?