Konami ha rifiutato il sogno dei Wachowski di collaborare con Kojima

Immaginate un gioco basato su The Matrix, diretto nientemeno che dallo stesso Hideo Kojima. Ora sarebbe stato qualcosa, non credi? E secondo l'allora manager delle licenze di Konami, Chris Bergstresser, questo è stato effettivamente proposto loro alla fine degli anni '90 dai Wachowski. Che entrambi erano fan di Kojima e lo volevano nel progetto.

Chris Bergstresser sostiene di essere stato uno dei produttori interni a respingere fermamente il progetto dopo che è stato presentato in un incontro. La ragione principale di questa decisione sembra essere che Konami riteneva inutile imbarcarsi in un nuovo grande progetto, dato il successo della serie Metal Gear. Durante una recente intervista Bergstresser ha detto che:

I Wachowski erano grandi fan di Kojima. Kazumi Kitaue, Kojima, Aki Saito e io eravamo al quartier generale di Konami e abbiamo ricevuto una chiamata dai Wachowski, che volevano entrare e incontrare Kojima. E così fecero!

I due sono entrati con il loro concept artist, e in effetti hanno detto a Kojima: 'Vogliamo davvero che tu faccia il gioco di Matrix. Puoi farlo?' Aki lo tradusse in giapponese per il signor Kitaue, e Kitaue li guardò e disse loro chiaramente: "No". Tuttavia, siamo comunque riusciti a goderci la premiere giapponese e l'afterparty di Matrix.

Invece siamo finiti con Enter the Matrix. Senza alcun coinvolgimento da parte di Kojima o Konami. E meno si dice (e si ricorda) di quel gioco, meglio è.