Konami mostrerà di più dal nuovo Castlevania, Silent Hill e Rev. NOiR questa settimana

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Se non hai ancora avuto abbastanza showcase dopo una Gamescom incredibilmente intensa ed eventuosa, allora sei fortunato, perché Konami presenterà una diretta Press Start questo giovedì per presentare i suoi prossimi giochi.

Se sei preoccupato che lo stream Press Start di Konami possa entrare in conflitto con il precedentemente annunciato Sony State of Play, allora non devi preoccuparti. Lo streaming Konami inizia alle 11:00 ET (come da Gematsu) o alle 16:00 BST/17:00 CEST. Sarà disponibile per guardare su YouTube in inglese e giapponese.

Per quanto riguarda ciò che vedremo in streaming, possiamo immaginare che avremo ancora un po' di gameplay per i nuovi giochi di Castlevania e Silent Hill, che usciranno nelle prossime settimane. Rev.NOiR è un caso un po' diverso, ma il misterioso nuovo JRPG potrebbe avere una data di uscita o una finestra di pubblicazione. eFootball: Kick-Off! e Project Zircoin appariranno anch'essi nello showcase.