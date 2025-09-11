Konami prepara un'ora e mezza di presentazione di Suikoden al Tokyo Game Show

HQ

A poco a poco arrivano sempre più indiscrezioni e conferme su annunci e aziende che saranno presenti al prossimo grande evento videoludico, il Tokyo Game Show. Quest'anno la presenza di grandi aziende è più alta rispetto alle precedenti edizioni, il che fa indubbiamente presagire alcune interessanti sorprese all'evento. È del tutto possibile che saremo anche in grado di aggiungere alcune date di uscita al calendario, e una di queste potrebbe essere il prossimo capitolo del franchise di Suikoden.

Konami ha annunciato che terrà una trasmissione in diretta su Suikoden il 27 settembre alle 4:00 BST/5:00 CEST al Tokyo Game Show stesso. L'evento durerà 90 minuti e non sono ancora stati condivisi dettagli sul suo contenuto. Tuttavia, i fan della rinomata serie JPRG sanno che la data di uscita del prossimo capitolo della serie, Suikoden: Star Leap, deve ancora essere rivelata. Un titolo originariamente annunciato solo per Android e iOS, ma che ora ha anche una pagina Steam, il che significa che è confermata una versione per PC.

Dovremo rimanere sintonizzati per vedere se questo evento svelerà l'uscita di questo nuovo capitolo e anche per vedere se ci sono altre piattaforme da annunciare.

Non vedi l'ora di vedere altri Suikoden?