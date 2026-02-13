Konami ribadisce che non c'è "scripting" in eFootball e annuncia l'evento Master League per aprile

HQ

Poco prima del Nintendo Direct Partner Showcase dove eFootball Kick-Off! per Switch 2 è stato annunciato, Konami ha pubblicato una nuova puntata del suo show eFootball Connect, in particolare un'intervista Spotlight per rivedere lo stato attuale del titolo basandosi sulle domande poste dai giocatori. Questo ha senso, dato che sono due giochi diversi: il titolo multipiattaforma free-to-play che si avvicina al miliardo di download e la nuova edizione per la console Nintendo che sarà rilasciata come gioco separato in estate.

Nel video qui sotto, il general manager Seitaro Kimura e il produttore generale Junichi Taya si siedono insieme. Insieme, spiegano cosa si può e non si può fare nel breve termine a causa di limitazioni tecniche, chiariscono domande ricorrenti e delineano aree di lavoro focalizzate sul miglioramento dell'esperienza online e sul dare più vita a contenuti che i giocatori non vogliono o che vogliono vedere rafforzati, sempre basandosi su sondaggi in-game e dati di telemetria.

"Non è Castolo?"

Ufficiale: Konami annuncia il nuovo formato della Master League in eFootball e altri quattro punti chiave

Se sei venuto a saperne di più sulla Master League, il video copre questo argomento dal minuto 11:45 alle 16:30.



Master League: confermano di aver lavorato da molto tempo su come inserirla nell'attuale eFootball e annunciano un "Master League Event", invece di una Master League Mode, che combina l'idea classica (trasferimenti, stagione, crescita della squadra) con l'attuale nucleo Dream Team/Ideal Team, con richiami a nomi classici (ad esempio Castolo e Minanda o il padre di Lombardiche sono mostrati in uno screenshot di sviluppo). "Sappiamo che c'è molta attesa," dicono i giapponesi, che annunciano che l'evento Master League si terrà ad aprile.

Controller multipiattaforma e mobili: il cross-play tra console e PC esiste già, ma mobile vs. console è molto più complicato a causa dell'hardware e dei comandi; Nonostante ciò, annunciano/spiegano la compatibilità con i controller mobili (secondo il video, in un aggiornamento imminente).

Modalità modifica: riconoscono che è molto richiesta, ma spiegano che non è nei loro piani per motivi di sicurezza (storicamente, file/virus) e copyright, oltre al fatto che ora danno priorità alle licenze e agli "aggiornamenti in tempo reale".

Server e online: dicono di essere in revisione e aggiornamento dei server basandosi su sondaggi e dati post-partita; menzionano il lancio di un server regionale (nel video menzionano la Thailandia) e vogliono migliorare più regioni.

Controversie e richieste della community: negano che esista un "script" intenzionale che favorisca qualcuno (attribuiscono parte della sensazione a fatica/abilità e correzioni di cambio cursore); raccolgono anche feedback per rendere i POTW più "speciali" e parlano delle limitazioni degli spazi giocatori (dovute alla capacità del server), con l'intenzione di ampliarli gradualmente.

