Konami sta aumentando lo stipendio base per i suoi dipendenti per il quinto anno consecutivo

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Konami ha avuto un ritorno di recente in grande forma, tornando nel mondo dei videogiochi con grande successo offrendo una raccolta di titoli eccezionali, inclusi remake di alcuni dei suoi progetti più grandi e acclamati. Questo sforzo è chiaramente solo l'inizio dei piani di Konami e lo diciamo mentre l'azienda giapponese continua a investire e a dimostrare il proprio impegno verso il settore dei videogiochi premiando il personale e stabilendo una base migliorata per i potenziali dipendenti.

Secondo VGC, è stato riportato che Konami ha aumentato lo stipendio base iniziale dei suoi dipendenti per il quinto anno consecutivo, incrementando quanto guadagnano al mese di ¥5.000 (circa £300 all'anno). Ancora una volta, questo è solo il salario base di partenza.

Inoltre, lo stipendio iniziale per qualsiasi laureato universitario che entra in Konami è stato notevolmente migliorato da ¥240.000 al mese a ¥310.000 al mese, un aumento di poco meno del 30%.

Konami ha parlato di questa decisione, aggiungendo: "Questo ci permetterà di offrire una retribuzione competitiva ai nuovi reclutati e creare un ambiente in cui i dipendenti di talento potranno prosperare con un senso di soddisfazione nel loro lavoro."

Considerando che Konami ha in programma alcuni grandi progetti attesi per il 2026, tra cui Darwin's Paradox più avanti questa settimana e anche Silent Hill: Townfall e Castlevania: Belmont's Curse, tutti i segnali suggeriscono che un sesto anno di aumento salariale potrebbe essere in programma.