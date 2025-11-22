Konfa Games ci racconta il prossimo capitolo della saga dei Despoti

Durante il nostro periodo in BCN Game Fest quest'anno, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Konfa Games per saperne di più su cosa lo studio ha in programma. Come parte di un'intervista con lo sviluppatore Nikolai Kuznetsov, che potete vedere qui sotto con sottotitoli localizzati, abbiamo chiesto come questo progetto sia collegato al più ampio mondo Despot.

"Sì, il nostro primo gioco, Despotism 3K, è iniziato quando Despot, come dire, hanno iniziato a controllare l'umanità. E ora è molto più tardi che Despota ha già, come dire, controllato tutta la Terra, ma la Terra è stata distrutta dagli alieni. Ha preso alcuni umani, costruito un'astronave molto veloce e si è mosso per combattere contro questa unione di alieni intelligenti e perché hanno distrutto la Terra?

Perché hanno paura dell'IA malvagia. C'è un motivo per questo."

Con un design roguelike, abbiamo anche chiesto come Konfa Games stesse affrontando la situazione e cosa aspettarci da questo fronte. A tal fine, Kuznetsov ci ha detto che avrà più in comune con Balatro e FTL, con modi per cambiare il gameplay tra una run e l'altra ma non con aggiornamenti permanenti.

"Si sta solo sbloccando. Sblocca nuove astronavi, nuovi artefatti, nuovi modelli di astronave, ma non si tratta di progressione meta. Voglio dire, non puoi essere, come dire, non puoi aumentare la tua salute o il danno tra una run e l'altra, solo modalità diverse, diverse astronavi, sì, così. Ci piace una progressione più meta, come in FTL o Balatro, quando hai tantissimi contenuti e puoi rigiocare e finire il gioco all'istante con cose diverse, come dire, diverse."

Infine, abbiamo chiesto della tempistica del gioco e di cosa aspettarci sotto forma di annunci e finestre di lancio. Kuznetsov ci ha dato un'intuizione.

"Stiamo passando alla demo aperta, annuncieremo presto il gioco e al momento è più vicino al vertical slice perché abbiamo un tutorial e abbiamo tutti i nostri contenuti fin dall'inizio, basta premere play e ci sono moltissime cose difficili da capire, e il nostro prossimo passo sarà che farà partire liscio per i giocatori e dopo che lo finiremo, Faremo annunci e dimostrazioni pubbliche."

Ancora una volta, non perdere l'intervista completa con Konfa Games qui sotto.