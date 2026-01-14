Kong e Godzilla affrontano una minaccia "maggiore" nell'ultima analisi della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters

HQ

Anche se dovremo aspettare ancora un po' per il prossimo grande evento cinematografico nel Monsterverse, dato che Godzilla x Kong: Supernova arriverà alle sale nel 2027, la narrazione e la storia più ampia si amplieranno questo inverno come parte del secondo giro di episodi per Monarch: Legacy of Monsters.

La serie Apple TV tornerà già alla fine di febbraio e, con l'avvicinarsi di questa storia, è stato condiviso un nuovo trailer e uno sguardo allo show, in cui vedremo Godzilla e Kong tornare e affrontare un'altra minaccia Titan che sconvolge il mondo. La natura esatta di questo problema non viene menzionata, ma ci viene detto che è "più grande" di entrambi gli eroi Titan e che l'umanità "ha commesso un errore" nei suoi recenti sforzi...

C'è un breve teaser di questo nuovo mostro alla fine del trailer qui sotto, con i fan che ipotizzano che possa essere il Kraken o forse anche il Biolante, ma al momento nulla è certo.

Quello che sappiamo con certezza è che non resteremo all'oscuro a lungo, perché Monarch: Legacy of Monsters tornerà per la sua seconda stagione su Apple TV il 27 febbraio.