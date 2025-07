KPop Demon Hunters

Rumi, Zoey e Mira, membri della famosa band K-pop Huntr/X, conducono una doppia vita. Di giorno sono superstar, ma in segreto proteggono i loro fan dalle forze demoniache che minacciano il mondo. Quando un nuovo piano malvagio viene messo in atto, non sono più solo i fan a essere in pericolo, anche l'amicizia e la vita delle ragazze sono minacciate e affrontano la loro sfida più difficile.

K-Pop Demon Hunters ha colpito come una bomba quando è stato rilasciato su Netflix, e non è difficile capire perché. È visivamente sorprendente, con ambienti colorati, animazioni vivaci, fascino fino alla punta delle dita e un chiaro amore sia per gli anime che per i film come Spider-Man: Into the Spider-Verse. È giocoso, espressivo e a volte quasi travolgente nel suo stile, ma sempre con un luccichio negli occhi. Le animazioni portano gran parte della personalità del film e sono una parte importante del suo fascino.

La componente più forte del film, tuttavia, è la musica. È qui che il film è stato, senza dubbio, al suo meglio. Ogni canzone è stata ben pensata, con coreografie ed effetti visivi che hanno interagito sia con i testi che con la musica in modo impressionante. Le canzoni sono memorabili, orecchiabili e portano avanti la trama. È difficile non lasciarsi trasportare, che tu sia un fan del K-pop o meno. La musica è ciò che fa risaltare il film su tutti i fronti e, col senno di poi, è stato difficile non suonare l'album a ripetizione (con grande dispiacere dei miei vicini).

Le animazioni facciali sono assolutamente fantastiche.

Dove il film non è all'altezza in una certa misura è nella sua narrazione. La premessa - tre pop star che combattono demoni con l'aiuto del canto e della forza - è divertente, ma segue uno schema abbastanza familiare. Molti dei colpi di scena sembrano prevedibili e a volte vorresti che la storia osasse correre più rischi, tuttavia, ciò non significa che il film sia poco interessante, al contrario. Nonostante una storia un po' generica, riesce a mantenere il suo coinvolgimento, grazie in gran parte alla sua forte presentazione e al legame genuino tra i personaggi principali.

KPop Demon Hunters è una colorata lettera d'amore al K-pop, ma anche un tributo agli anime e all'amicizia. È affascinante, ben prodotto e offre un mix energico di azione, umorismo e musica. Anche se si sarebbe potuto desiderare una storia più nitida, il film è sostenuto dalla sua forza visiva e dalla fantastica colonna sonora. Resta da vedere se ci sarà un sequel, ma teniamo le dita incrociate perché ci sarà.

Un film che offre colore, personalità e ottima musica.

