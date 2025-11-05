KPop Demon Hunters 2 in produzione, la premiere è prevista per il 2029

HQ

Netflix e Sony si stanno preparando a scatenare ancora una volta i cacciatori di demoni musicali. Il trucco? Ci vorrà un po' di tempo. Perché anche se ora è confermato che la produzione di KPop Demon Hunters 2 è in pieno svolgimento, la premiere non avrà luogo prima di altri quattro anni, nel 2029, per l'esattezza. Si dice che la ragione di ciò sia che ci vuole semplicemente tempo per produrre un film d'animazione, specialmente uno del calibro a cui mirano con KPop Demon Hunters 2.

I dettagli sulla trama, i doppiatori o la musica non sono ancora stati rivelati, ma Sony e Netflix suggeriscono che il nuovo film esplorerà maggiormente il background delle ragazze e (ovviamente) espanderà l'universo. I fan del primo film avranno semplicemente un po' di vuoto da colmare - con alcuni che sperano che le voci su un possibile tour o altro evento live a tema collegato a KPop Demon Hunters si concretizzino. Resta da vedere se questo diventerà realtà.

Non vedi l'ora di vivere altre avventure con i cacciatori di demoni musicali?