KPop Demon Hunters 2 ufficialmente confermato da Netflix

HQ

Abbiamo parlato da tempo di un possibile sequel KPop Demon Hunters, e sebbene sembrasse certo che Netflix avrebbe commissionato un sequel del film più popolare di tutti i tempi sulla sua piattaforma, ora lo abbiamo scritto. HUNTR/X torna per un bis, dato che KPop Demon Hunters torna ufficialmente.

Nell'articolo su Netflix Tudum vediamo che i registi Maggie Kang e Chris Appelhans torneranno come parte di un accordo esclusivo pluriennale di scrittura e regia con la coppia, che li vedrà produrre diversi progetti d'animazione per Netflix. KPop Demon Hunters 2 sarà il primo di questi progetti.

"Provo un immenso orgoglio come regista coreano che il pubblico voglia di più da questa storia coreana e dai nostri personaggi coreani," Disse Kang. "C'è molto di più in questo mondo che abbiamo costruito, e sono entusiasta di mostrartelo. Questo è solo l'inizio."

"Questi personaggi sono come una famiglia per noi, il loro mondo è diventato la nostra seconda casa. Siamo entusiasti di scrivere il loro prossimo capitolo, metterli alla prova e vederli evolvere — e continuare a spingere i confini di come musica, animazione e storia possano unirsi," ha aggiunto Appelhans.

KPop Demon Hunters 2 attualmente non ha una data di uscita, ma si ritiene che il film possa puntare a un'uscita nel 2029 al più presto, con la data effettiva probabilmente più tardi.