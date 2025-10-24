KPop Demon Hunters affronta i giochi da tavolo con l'edizione Monopoly Deal

HQ

Di recente è stato affermato che Hasbro e Mattel stanno collaborando per una serie di KPop Demon Hunters merchandising per Netflix, ma quell'accordo è per lo più destinato a diventare una realtà di consumo nel 2026. Tuttavia, ci saranno modi per crogiolarsi nel popolare universo dei film d'animazione prima di allora, poiché è stata rivelata una variante di Monopoly Deal incentrata su KPop Demon Hunters.

Disponibile per il preordine su Amazon oggi, il gioco verrà lanciato il 15 dicembre 2025, giusto in tempo per le vacanze. Questa è la versione più piccola e veloce del gioco da tavolo che chiede ai giocatori di raccogliere oggetti nei panni di alcuni dei personaggi iconici per vincere.

Ci è stato detto che il gioco è fatto per bambini dagli otto anni in su e che supporta l'azione per gruppi di 2-5 persone. Le partite dovrebbero durare circa 15 minuti e i cinque personaggi disponibili includono Rumi, Mira, Zoey, Jinu e Derpy, ognuno dei quali ha un'abilità unica da utilizzare nel gameplay.

Puoi bloccare una versione del gioco oggi per $ 13.

