KPop Demon Hunters ' band fittizie stanno attualmente dominando le classifiche musicali

Quando KPop Demon Hunters è arrivato su Netflix, abbiamo riportato il successo che la band immaginaria del film stava avendo nelle classifiche musicali del mondo reale, che all'epoca l'aveva vista salire abbastanza in alto nel US Billboard Hot 100 da diventare una delle più grandi canzoni originali di tutti i tempi. Da allora, è cresciuto e cresciuto in popolarità.

Al momento della scrittura, Huntr/x si trova al secondo posto nella classifica di Billboard, con la sua canzone Golden che scende solo dietro a Ordinary di Alex Warren. Questa non è l'unica canzone che la band ha in questa classifica, tuttavia, poiché ha anche la 19ª canzone più grande al momento con How It's Done e la 31ª più grande con What It Sounds Like.

Nel Regno Unito, il successo è simile a quello di Golden in cima alle classifiche, mantenendo il primo posto e davanti a Justin Bieber, Drake, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Calvin Harris e altri. Nessuna delle altre canzoni di Huntr/x è entrata nella Top 100 del Regno Unito, ma alcune altre band del film hanno fatto la loro apparizione.

Nel Regno Unito, Saja Boys, un'altra band immaginaria del film, detiene il 10° e l'11° posto nelle classifiche per le loro canzoni Your Idol e Soda Pop. A questo si aggiunge la canzone Takedown della band Twice, con il problema che questo gruppo è in realtà composto da veri musicisti. Negli Stati Uniti, entrambeSaja Boys le canzoni hanno avuto successo, rispettivamente al 12° e al 21° posto, con Twice Takedown che ha raggiunto il 76° posto. Oltre a questo, la canzone Free del film ha raggiunto anche il 30° posto nelle classifiche statunitensi.

