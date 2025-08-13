KPop Demon Hunters canzone Golden raggiunge il primo posto nella Billboard Hot 100

HQ

Netflix ha raggiunto un altro importante traguardo con il suo film d'animazione KPop Demon Hunters. La canzone del film, Golden, ha ora raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100.

Molti brani K-pop hanno già raggiunto quella posizione, ma questa è la prima volta che una band tutta al femminile ha raggiunto l'impresa. Secondo Billboard (tramite la BBC), il brano ha raggiunto 32 milioni di stream solo nella prima settimana di agosto, consolidando la sua posizione di successo.

Un'altra canzone di KPop Demon Hunters ha raggiunto il numero 8 della Hot 100. Il brano Your Idol, interpretato dai rivali immaginari dei protagonisti del film, ha sfondato le classifiche sin dall'uscita del film.

Netflix sta già esaminando le opzioni per i sequel e persino un remake live-action di KPop Demon Hunters, con un'uscita cinematografica pianificata che presenta versioni cantabili dei brani del film.

