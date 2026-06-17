KPop Demon Hunters ' Derpy Tiger e Sussie Bird sono stati trasformati in un Lego set

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All'inizio di quest'anno, Netflix e Lego hanno annunciato una nuova collaborazione che avrebbe portato alla realizzazione di set brickificati basati su KPop Demon Hunters. All'epoca ci era stato detto che un prodotto sarebbe stato svelato con l'intenzione di essere preordinato nella primavera del 2026 (prima che ci fossero previsti altri set per il 2027 e oltre), ma a quanto pare il set non era pronto in tempo, dato che ora ci è stato appena presentato un set Lego Derpy Tiger e Sussie Bird.

Questo set è pensato per i nove anni in su e comprende 825 pezzi. Sarà venduto a £59,99 al lancio il 1° agosto, con dimensioni che spaziano per 21 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 15 cm di larghezza.

È un modello del famoso gatto demone e dell'uccello del film d'animazione, con l'uccello che è un modello rimovibile che si trova sulla testa della tigre, mentre il set include anche una piccola pianta in un vaso. Non è progettato per essere un modello statico e presenta espressioni diverse, varie pose, accessori e funzioni regolabili, con Lego che ha sottolineato che la sfida principale era capire come rendere Derpy Tiger così espressivo come nel film.

Wes Talbott, senior design master di Lego, spiega: "Gli occhi sono una parte così importante del personaggio. Non è solo la forma, ma anche come si posano sul volto di Derpy. Anche piccoli cambiamenti nel design degli occhi hanno fatto una grande differenza su come il personaggio è percepito. Ci sono voluti molti test per trovare sia la forma che l'angolazione giusta."

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Puoi dare un'occhiata al set qui sotto, ora preordinabile.