KPop Demon Hunters diventa disco di platino in diretta al The Tonight Show

Il successo di KPop Demon Hunters continua a crescere oltre lo schermo. Ora, la sua colonna sonora ha ufficialmente raggiunto lo status di disco di platino. L'annuncio è arrivato in diretta al The Tonight Show starring Jimmy Fallon, dove le cantanti EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami hanno ricevuto il premio con loro evidente sorpresa. Interpretando Rumi, Mira e Zoey nel film, il trio ha visto la loro canzone Golden dominare le classifiche globali e consolidare l'impatto culturale del film. "Questo film ha colpito tutti noi così tanto a livello emotivo", hanno detto a Fallon. Con i numeri di streaming in aumento e l'entusiasmo dei fan ancora in crescita, KPop Demon Hunters non mostra segni di rallentamento. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!