KPop Demon Hunters domina come i costumi di Halloween di tendenza su Google

KPop Demon Hunters è diventato davvero il successo del 2025, con il film d'animazione che ha infranto i record su Netflix e poi ha attraversato altri territori e è diventato anche un successo. Ha infranto i record delle classifiche musicali e la prossima area che sta cercando di dominare è nel reparto costumi di Halloween di tendenza.

Google ha rivelato i costumi di Halloween più popolari per il 2025 e dei 25 in questo elenco, KPop Demon Hunters occupano i primi cinque posti e sei dei primi dieci posti in totale.

Allo stato attuale, Rumi è l'idea di costume di tendenza, ma è seguita rispettivamente da Zoey, Mira, Jinu e Baby Saja nella top five. Derpy the Tiger arriva all'ottavo.

Oltre a KPop Demon Hunters, gli altri costumi più di tendenza includono A Minecraft Movie Chicken Jockey, a Labubu, Elphaba da Wicked, The Lorax, e più in basso nell'elenco troviamo Pyramid Head e Nurse da Silent Hill 2, Superman e Supergirl, Toothless the Dragon, Wednesday Addams, e un el classico di Lord Farquaad da Shrek.

Dai un'occhiata all'elenco completo qui