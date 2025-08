KPop Demon Hunters è ora uno dei più grandi film di Netflix di tutti i tempi

HQ

KPop Demon Hunters è arrivato su Netflix con un debutto piuttosto sottile, con molti che hanno elogiato il film ma non è riuscito ad atterrare con la stessa fanfara e clamore di altri progetti, come Wednesday: Stagione 2 e alla fine senza dubbio lo stesso di Stranger Things: Stagione 5. Ma da quella data il film d'animazione è cresciuto e cresciuto ed è diventato sempre più popolare, tanto da essere ormai uno dei più grandi film Netflix di tutti i tempi.

In effetti, KPop Demon Hunters è esploso nella classifica Top 10 di Netflix di recente, portando decine di milioni di nuove visualizzazioni nell'ultima settimana, elevandolo fino al quarto posto nella classifica dei film inglesi di tutti i tempi con 158,8 milioni di visualizzazioni, che equivale anche al quarto posto nella classifica inglese/non inglese.

Questo livello di successo significa che il film sta ora puntando anche a un posto sul podio, poiché è a circa 13 milioni di visualizzazioni dal sorpasso di Don't Look Up a 171,4 milioni di visualizzazioni, e a circa 14 milioni dal raggiungere Carry-On (172,1 milioni) al secondo posto. Questo è certamente fattibile per lo sforzo animato sempre più popolare, sollevando la domanda se Red Notice dovrebbe iniziare a sudare sul suo trono con 230,9 milioni di visualizzazioni.

Hai già visto KPop Demon Hunters e pensi che sia degno del suo successo, sia su Netflix che nelle classifiche musicali?