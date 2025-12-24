KPop Demon Hunters è stato visualizzato mezzo miliardo di volte

HQ

KPop Demon Hunters ha ancora una volta dimostrato il potere dell'animazione stilistica e delle tracce musicali da ascoltare, superando i 500 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo su Netflix. È una cifra estremamente impressionante, e rende KPop Demon Hunters facilmente il film più visto sulla piattaforma.

La classifica ufficiale di Netflix sul suo sito afferma ancora che KPop Demon Hunters ha circa 325 milioni di visualizzazioni, ma secondo i social media ufficiali ha confermato che il numero ha superato la soglia dei mezzo miliardi. Questo non solo lo rende il film Netflix più visto di tutti i tempi, ma è anche una cifra più alta di qualsiasi serie sulla piattaforma, inglese o non. La gente ama KPop Demon Hunters.