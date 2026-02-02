KPop Demon Hunters fa ancora più storia ai Grammy

HQ

Anche se la mania del K-Pop esiste da molto tempo, potresti sorprenderti di sapere che il genere non ha mai avuto una canzone vincitrice di un Grammy. Fino ad ora, come KPop Demon Hunters dimostra ancora una volta che nulla è impossibile portandosi a casa un premio per il suo successo Golden.

Eseguita dalla falso band per il film Huntr/x, Golden è stata nominata ai Grammy come Canzone dell'Anno e Miglior Canzone per i Media Visivi. Secondo la BBC, ha vinto solo quest'ultimo premio, ma ha comunque fatto la storia grazie alla cerimonia dei Grammy a Los Angeles.

Altrove nel mondo del K-Pop, la cantante dei Blackpink Rosé era candidata a tre premi, ma purtroppo non ha potuto portare a casa alcun oro. I grandi vincitori della serata sono stati artisti nuovi e veterani, tra cui Bad Bunny, Olivia Dean, Kendrick Lamar e Steven Spielberg si è fatto EGOT vincendo per il suo lavoro di produzione su Music for John Williams.

Annuncio pubblicitario: