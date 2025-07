KPop Demon Hunters ' gruppo musicale fittizio irrompe nelle classifiche Billboard Hot 100

HQ

Se hai bisogno di una prova che il K-pop fa scalpore in tutto il mondo e non solo in Corea, tutto ciò che devi fare è dare un'occhiata alla classifica Billboard Hot 100, che documenta le canzoni più popolari del momento negli Stati Uniti.

Al momento, la classifica ospita una canzone di una band K-pop che non è nemmeno reale, poiché il gruppo Huntr/x del film d'animazione di Netflix KPop Demon Hunters si è fatto strada nella classifica, fino all'80° posto in questa lista. Sì, un gruppo musicale immaginario ha superato grandi nomi come Ed Sheeran.

In particolare, è la canzone del gruppo Golden che ha fatto il taglio, che si è piazzata più in alto che la sensazione globale Blackpink sia mai riuscita a raggiungere. Chiaramente, questo dimostra che il k-pop è popolare e anche che il film è un grande successo e vale la pena guardarlo, cosa che possiamo attestare nella nostra recensione dedicata.

