KPop Demon Hunters il creatore respinge l'idea dell'adattamento live-action

HQ

KPop Demon Hunters è senza dubbio il grande successo cinematografico dell'anno di Netflix finora, e già i sequel sono in fase di pianificazione poiché lo streamer vuole concedere in franchising il suo ultimo successo. Qualcosa che è stato anche menzionato nei piani di Netflix è un adattamento live-action.

Maggie Kang, co-regista e creatrice di KPop Demon Hunters, non è una fan di questo concetto. Parlando con la BBC, ha cercato di chiudere un adattamento live-action, credendo che avrebbe faticato a funzionare. "Ci sono così tanti elementi del tono e della commedia che sono così adatti per l'animazione", ha detto.

"È davvero difficile immaginare questi personaggi in un mondo live action. Sembrerebbe troppo radicato. Quindi non funzionerebbe assolutamente per me". Anche Chris Appelhans, co-direttore di Kang, ha detto che è stato mal concepito. "Una delle grandi cose dell'animazione è che si creano queste composizioni di attributi incredibilmente grandi. Rumi può essere questo comico sciocco e poi cantare e fare un calcio all'indietro rotante un secondo dopo e poi cadere in caduta libera nel cielo", ha detto. "Ricordo che hanno adattato un sacco di anime diversi e spesso sembra un po' artificioso".

Con Lilo & Stitch, Il Re Leone e altri che incassano un sacco di soldi al botteghino, è facile capire perché Hollywood sia così ossessionata dall'idea di portare i successi animati su un mezzo diverso, ma allo stesso tempo è ancora in gran parte irrispettosa nei confronti degli animatori e dell'animazione nel suo complesso. Gli adattamenti live-action spesso funzionano con la premessa di portare qualcosa di più reale, di più vivo a un pubblico, quando in realtà sembra che i creatori di KPop Demon Hunters pensino che la forma più pura del film sia quella che puoi guardare su Netflix in questo momento.