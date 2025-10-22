KPop Demon Hunters merchandising pianificato con l'accordo tra Netflix, Mattel e Hasbro

HQ

Netflix è molto indietro nei suoi piani per commercializzare ed espandere il mondo di KPop Demon Hunters, probabilmente perché lo streamer non si aspettava che il film d'animazione esplodesse nel modo in cui è successo. Ora è il film più grande della piattaforma ed è anche un titano delle classifiche musicali globali e, a causa di questo immenso successo, è giunto il momento per Netflix di collaborare con Hasbro e Mattel per creare una serie di merchandising per l'IP.

Secondo Variety, si afferma che è in arrivo una linea di merchandising che comprende giocattoli, oggetti da collezione, peluche, giochi e persino prodotti per giochi di ruolo. Gli articoli inizieranno ad arrivare nella primavera del 2026 e, sì, questo sembra essere un prodotto IP così caldo che i rivali e Hasbro si stanno unendo come licenziatari "co-master" per il progetto.

Si dice che l'obiettivo di questa gamma di prodotti sarà quello di "consentire ai fan di tutte le età di bere i personaggi, la musica e il mondo del film in modi nuovi e divertenti".

È già arrivata la conferma che è in arrivo anche un sequel del film, il che significa che questo accordo raggiungerà senza dubbio nuove vette quando sarà il momento di espandere e far crescere l'universo di KPop Demon Hunters.

